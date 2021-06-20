Посол Росії Антонов повертається до Вашингтона

Він очікує, що зустрічі, заплановані на наступний тиждень, будуть конструктивними.

Посол Росії в США Анатолій Антонов був оптимістично налаштований перед своїм поверненням у Вашингтон у неділю, 20 червня.

Про це пише reuters.com з посиланням на російські ЗМІ.

Він очікує, що зустрічі, заплановані на наступний тиждень, будуть конструктивними.

"Ми маємо багато роботи, розраховуємо на прогрес", – заявив Антонов перед тим, як сісти у літак до США.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін та його американський колега Джо Байден домовились про дзеркальне повернення послів у Вашингтон і Москву під час переговорів у Женеві.

Москва відкликала Антонова для консультацій після того, як Байден у березні заявив, що він вважає, Путіна "вбивцею".

Посол США у Москві Джон Салліван поїхав з Росії наприкінці квітня. Завуальована вимога до Саллівана поїхати з Москви стала наслідком введення санкцій проти Росії.