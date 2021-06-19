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​Шойгу очолить список "Єдиної Росії" на вибори в Думу

Першим номером путінської партії став організатор війни проти України.

​Шойгу очолить список "Єдиної Росії" на вибори в Думу
Фото: er.ru

Федеральний список партії "Єдиної Росії" на виборах в Державну думу Російської Федерації, що відбудуться у вересні, очолить міністр оборони Сергій Шойгу, а не колишній президент Дмитро Медведєв, як раніше.

Про це повідомляється на сайті "Єдиної Росії".

Кандидатуру Шойгу запропонував президент Росії Володимир Путін.

Окрім міністра оборони, у першу п'ятірку увійшли глава МЗС Сергій Лавров, лікар Денис Проценко, співробітниця Общєросійського народного фронту Олена Шмелєва та дитячий омбудсман Анна Кузнєцова.

"Єдина Росія" також висунула чотирьох кандидатів в округах на окупованій території України. Це член окупаційного парламенту Криму Олексій Черняк (Сімферопольський округ №19), нелегітимний член Державної Думи Костянтин Бахарєв (Керченський округ №20), віце-прем'єр окупаційного уряду Криму Євген Кабанов (Євпаторійський округ №21) та глава "Єдиної Росії" в окупаційному парламенті Севастополя Тетяна Лобач (Севастопольський округ №219).

У 2016 році Верховна Рада визнала вибори до Державної думи Росії нелегітимними.

До складу Держдуми входять 450 депутатів, з яких 225 обираються в одномандатних округах (чотири з яких були організовані в Криму і Севастополі), а ще 225 - за списками у федеральному виборчому окрузі. Отже, на окупованій території Криму і Севастополя загалом обиралися 229 депутатів, тобто більшість від конституційного складу Держдуми.

У зв'язку з цим Рада заявила, що не може визнати легітимність виборів, їх результати, зокрема і склад, повноваження, акти, рішення Держдуми сьомого скликання.

Нагадаємо, що Сергій Шойгу обвинувачується у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, громадської безпеки, миру і міжнародного правопорядку, передбачених частиною ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5, ст. 436, ч. 1 і 2 ст. 437, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Станом на серпень 2016 року, коли Шойгу отримав підозру, його дії разом з іншими спільниками призвели до загибелі 2263 українських бійців, знищення військової техніки, озброєння та іншого військового майна на загальну суму понад 1,3 трлн гривень (без урахування територіальних втрат).

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