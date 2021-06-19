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Білорусь єдина в світі проголосувала проти резолюції ООН щодо М'янми

За резолюцію проголосували 119 країн.

Білорусь єдина в світі проголосувала проти резолюції ООН щодо М'янми.

Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця написав у соцмережі Facebook.

За його словами, ухвалення відбулося шляхом голосування на вимогу лише однієї країни. За резолюцію проголосували 119 країн, проти – Білорусь, утрималися 36 країн, серед них – КНР та Росія.

Фото: Facebook-сторінка Кислиці

“Щойно відбулося ухвалення резолюції щодо засудження військової хунти в М’янмі. Ухвалення відбулося шляхом голосування на вимогу лише однієї країни. Проксі. Очевидно кого. Але не лише тому … ця країна голосувала проти. Єдина. Одинока. Ізольована”, – йдеться у повідомленні.

Він додав, що навіть її союзна держава (Росія, – ред.) "не захотіла бути забрудненою негативним голосуванням".

“Такий він цинічний світ, білоруські дипломати!”, – підсумував Кислиця.

Фото: Facebook-cторінка Кислиці

Фото: Facebook-cторінка Кислиці

Як пише Німецька хвиля, резолюція закликає до припинення постачання зброї до охопленої протестами та насильством М'янми. У документі також засуджується військовий путч, що відбувся в країні 1 лютого, та міститься заклик до звільнення екслідерки Аун Сан Су Чжі та інших політичних в'язнів.

Рада Безпеки ООН, чиї рішення - на відміну від резолюцій Генасамблеї - мають зобов'язальний характер, після путчу в М'янмі так і не змогла дійти згоди щодо власної резолюції, обмежившить натомість заявами із засудженням насильства. КНР, РФ, США, Франція та Великобританія мають вето в Раді Безпеки, проте не в Генасамблеї.

Нагадаємо, військова хунта М'янми висунула нове звинувачення колишній лідерці країни Аун Сан Су Чжі.

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