Суд зобов'язав AstraZeneca додатково передати ЄС 50 млн доз вакцини проти ковіду

У разі затримок буде стягуватися штраф у розмірі 10 євро за кожну дозу.

Суд у Брюсселі зобов'язав фармконцерн AstraZeneca до кінця вересня поставити в Євросоюз 50 млн доз вакцини проти коронавірусу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Концерн також повинен дотримуватися встановленого плану поставок, в іншому випадку йому загрожує штраф. Зокрема, AstraZeneca повинна поставити до 26 липня 15 млн доз вакцини, до 23 серпня - 20 млн доз і до 27 вересня - 15 млн доз.

У разі затримок буде стягуватися штраф у розмірі 10 євро за кожну дозу.

Єврокомісія подала до суду на AstraZeneca в кінці травня, звинувативши концерн у постачанні меншого обсягу вакцин, ніж було погоджено в договорі. Так, країни ЄС очікували поставку 300 млн доз вакцин до кінця червня, але в першому кварталі року було поставлено лише 30 млн замість 120 млн доз. Брюссель вимагає 90 млн млн доз, які були недопоставлені з січня по кінець квітня.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що рішення суду "зміцнює позицію" ЄС. У свою чергу, в AstraZeneca також вітають це рішення суду. У пресрелізі компанії йдеться, що суд зобов'язав її поставити 80,2 млн доз до 27 вересня. AstraZeneca стверджує, що вже поставила ЄС понад 70 млн доз вакцини і до кінця червня поставить "значно більше" 80,2 млн доз.

Нагадаємо, Естонія передасть 900 тис. доз вакцини AstraZeneca іншим країнам.