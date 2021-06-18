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У Москві зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19

Коронавірус набирає обертів у Росії.

У Москві зафіксували рекордну кількість нових випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

Спалах коронавірусної хвороби у Москві перевищив минулорічні максимуми.

За даними оперативного штабу місцевої мерії, за останню добу в столиці Росії було виявлено 9 056 нових випадків COVID-19. Попереднім максимумом приросту хворих на ковід у Москві було 8203 людини за добу 24 грудня, повідомляє "Медуза".

Загалом по Росії минулої доби виявили 17 051 новий випадок коронавірусу. Ще 55 випадків зафіксували в окупованому Севастополі, 156 - у Криму.

З 12 червня через стрімке зростання числа хворих в Москві закриті фуд-корти в торгових центрах, ресторанам і кафе заборонено приймати відвідувачів з 23:00 до 06:00. Обмежувальні заходи діятимуть щонайменше до 29 червня.

16 червня влада Москви і Московської області оголосили про обов'язкову вакцинацію від коронавірусу не менше 60% працівників сфер послуг, освіти, транспорту, житлово-комунального господарства, а також чиновників. 

Нагадаємо, в Національній академії наук побоюються, що спалах ковіду з Росії перейде на Україну

Зростання інфікувань у Росії пов'язують зі штамом коронавірусу Дельта ("індійським"). Про нього відомо, що він у 1,6 раза заразніший, ніж штам Альфа (вперше знайдений у Великій Британії), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 раза частіше – до реанімації.

У РФ частка поширення цього штаму коронавірусу оцінюється у чверть від усієї захворюваності, зазначили в НАНУ на початку цього тижня.

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