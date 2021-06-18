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Кулеба - про спроби РФ зірвати "Кримську платформу": Росія нас не зупинить

Наразі Росія намагається завадити проведенню саміту Кримської платформи.

Кулеба - про спроби РФ зірвати "Кримську платформу": Росія нас не зупинить
Фото: mfa.gov.ua

Жодні спроби Росії тиснути на окремі країни, аби завадити проведенню саміту "Кримська платформа", не матимуть успіху.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає “Укрінформ”.

Міністр зазначив, що наразі Росія намагається завадити проведенню саміту Кримської платформи, зокрема шляхом здійснення тиску на окремі держави, аби ті не давали згоду для участі.

“Росія протидіє Кримській платформі, кожного дня працює над тим, щоб завадити цьому успіху України. Попри всі ці спроби, Росія нас не зупинить”, - сказав Кулеба.

Він зазначив, що ряд країн вже підтвердили свою участь у форумі, деякі - ще не визначилися. З такими країнами МЗС проводитиме агітаційну роботу.

“У нас вже є достатня кількість підтверджень щодо участі в саміті Кримської платформи, щоб він відбувся як успішний міжнародний захід. Це буде подія такого міжнародного масштабу та рівня, якого Україна за всі 30 років незалежності ще не приймала. Це буде важливо і яскраво”, - сказав Кулеба.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що США точно візьмуть участь в саміті "Кримської платформи" 23 серпня. Він упевнений, що велика кількість інших країн чекають офіційної заяви американців, щоб і собі підтвердити власну участь. 

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