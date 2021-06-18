Ізраїль позичить палестинцям 1,2 млн доз вакцин Pfizer

Ізраїль передасть Палестинській автономії 1,2 мільйона доз вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

Про таке рішення оголосив новий голова мінохорони здоров'я Ніцан Горовіц.

За його словами, передача вакцини буде оформлена у вигляді "позички", пише newsru.co.il.

"У Рамаллі повинні були отримати вакцини Pfizer в 2022 році. Замість цього Ізраїль передасть автономії вакцини зі своїх запасів, а партію вакцини, призначену для автономії в 2022 році, Pfizer передасть Ізраїлю", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що принципове рішення про це було ухвалено ще попереднім урядом Ізраїлю.

Офіційно рішення буде оголошено пізніше за погодженням з міністерством охорони здоров'я та з міністерством оборони країни.

Влада наголошує, що на поточний момент країна має в своєму розпорядженні достатній запас вакцини, щоб передача партії Палестинської автономії не завадила вакцинації в Ізраїлі.

За даними видання, у Палестині та Секторі Газа для вакцинації від коронавірусу використовували

російську вакцину "Супутник V", партії якої були в різний час доставлені з Росії і ОАЕ. Крім того, були вакциновані понад 100 тис. палестинських арабів, які працюють в Ізраїлі. Вони отримували вакцину Moderna.

Нагадаємо, нещодавно конфлікт між Ізраїлем і Палестинською автономією загострився. За 11 днів протистояння загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.