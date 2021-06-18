"Африканський Ганді" Кеннет Каунда помер у віці 97 років

Президент-засновник Замбії Кеннет Каунда помер у четвер у віці 97 років, через кілька днів після того, як він був госпіталізований з пневмонією.

Секретар кабінету міністрів Саймон Міті сказав в зверненні по громадському телебаченню, що Каунда "помер мирно" о 14:30 (12:30 за Гринвічем) у військовому госпіталі, де він лікувався з понеділка, пише zn.ua.

Міті сказав, що з "глибоким жалем і сумом" президент Едгар Лунгу оголосив про "смерть нашого улюбленого батька-засновника, ікони та світового державного діяча".

Уряд оголосив 21 день національного трауру з приспущеними прапорами і призупинив всі види розваг.

Каунда правив Замбією з 1964 року, коли південноафриканська країна домоглася незалежності від Великої Британії, до 1991 року, а потім став одним з найвідданіших африканських активістів проти ВІЛ/СНІДу.

Широко відомий під його ініціалами К.К., він був главою головної націоналістичної партії, лівоцентристської Об'єднаної партії національної незалежності (UNIP), яка очолила країну після британського колоніального правління.

Перебуваючи при владі, він керував багатьма рухами, які борються за незалежність або рівність чорношкірих в інших країнах регіону, включаючи Африканський національний конгрес Південної Африки (АНК).

Каунду називали "африканським Ганді" за його ненасильницький активізм, пов'язаний з незалежністю в 1960-х роках.

Але його популярність на батьківщині пішла на спад, оскільки він став все більш авторитарним і заборонив всі опозиційні партії. У більш пізньому віці Каунда знову став африканським державним діячем, допомагаючи врегулювати кризи в Зімбабве та Кенії.