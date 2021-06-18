У Великобританії зафіксовано рекордну кількість нових хворих на COVID-19

Понад 90% нових випадків COVID-19 в країні припадає на більш заразний варіант коронавірусу "Дельта", який вперше зафіксували на території Індії.

Медичні служби Великобританії протягом доби зафіксували найбільшу з 19 лютого кількість нових хворих на COVID-19 - понад 11 тисяч.

Про це повідомляє ”Інтерфакс-Україна” з посиланням на британські ЗМІ.

При цьому днем раніше в країні зафіксовано трохи більше 9 тис. нових випадків захворювання.

Крім того, за поточну добу у Британії 19 летальних випадків від коронавірусу - проти дев’яти, зафіксованих у середу.

Минулого тижня глава британського Мінохоронздоров'я Метт Хенкок заявив, що у Великій Британії 91% нових випадків COVID-19 становить більш заразний варіант коронавірусу "Дельта", який має індійське походження.

Наразі Британія входить до переліку країн з найбільшою часткою населення, вакцинованого проти COVID-19: першу дозу вакцини від COVID-19 у Великобританії отримали 80% дорослих, а дві дози - 58%.

За даними статистичного сайту Worldometers, з моменту початку пандемії у Великобританії було діагностовано понад 4,6 млн заражень, понад 127,9 тис. пацієнтів з COVID-19 померли, 4,29 млн осіб одужали.