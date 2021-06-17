День скасування рабства в США зробили національним святом

Президент США Джо Байден підписав закон про визнання федеральним святом дня скасування рабства в країні, який відзначається 19 червня.

Про це повідомляє USA Today.

Церемонія підписання документу була проведена у Східній кімнаті Білого дому. Після цього документ підписали віцепрезидент Камала Гарріс та ключові законодавці.

"Великі нації не ігнорують свої найболючіші моменти, вони приймають їх. Згадуючи ці моменти, ми починаємо зцілюватися і ставати сильнішими", - сказав Байден під час урочистої промови.

Проект закону, що закріплює статус федерального свята за Днем скасування рабства, в американському Сенаті одноголосно схвалили 15 квітня. Наступного дня цей документ затвердила Палата представників.

Як відомо, 16-й президент США Авраам Лінкольн 1 січня 1863 року видав прокламацію про звільнення рабів. Через опір південних штатів документ не набув чинності де-факто до закінчення Громадянської війни в США (1861-1865). У грудні 1865 року була ухвалена 13-та поправка до Конституції, що фактично скасувала рабство на всій території країни.

Нині День визволення вже відзначають на своєму рівні 49 з 50 штатів, за винятком Гаваїв, а також федеральний округ Колумбія.