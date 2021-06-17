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Сенат США прийняв законопроєкт про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні

Американських спортсменів санкції уряду не торкнуться.

Сенат США прийняв законопроєкт про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні
Фото: EPA

Сенат США прийняв законопроєкт, що підтверджує дипломатичний бойкот зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні, повідомляє Inside the Games.

Однією з причин створення такого законопроєкту став геноцид уйгурів.

"Політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб здійснити дипломатичний бойкот зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор... і закликати до припинення порушень прав людини Комуністичною партією Китаю, включаючи геноцид уйгурів", - йдеться в документі.

У разі дипломатичного бойкоту глава держави й інші представники влади відмовляються від відвідин Ігор, проте спортсмени можуть брати участь у змаганнях.

Законопроєкт надійде на розгляд до Палати представників. Він зможе набути чинності після підписання президентом США Джо Байденом.

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

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