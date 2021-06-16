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"Ворскла" дізналася потенційного суперника по відбірному раунду Ліги конференцій

У Європі стартує новий футбольний турнір.

"Ворскла" дізналася потенційного суперника по відбірному раунду Ліги конференцій
Фото: УЄФА

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування другого відбірного раунду Ліги конференцій.

На цій стадії нового євротурніру будуть два шляхи: "Шлях чемпіонів" і "Основний шлях".

На цьому етапі в гру вступить полтавська "Ворскла", яка посіла 5-те місце в УПЛ. Полтавчани, які перебувають серед сіяних команд, за результатами жеребкування будуть грати проти переможця пари "Ноа" (Вірменія) - КуПС (Фінляндія).

Українська команда першу гру проведе на виїзді, а другу - вдома.

"Шлях чемпіонів". Три команди, які вилетять в попередньому раунді Ліги чемпіонів (22-25 червня), і 17 команд, що вилетіли в першому відбірковому раунді Ліги чемпіонів (6/7 і 13/14 липня), перейдуть до другого відбірного раунду Ліги конференцій. Команди розіб'ють на 10 пар.

Переможці 10 протистоянь, матчі яких відбудуться 22 і 29 липня, вийдуть в третій відбірковий раунд "Шляху чемпіонів".

"Основний шлях". До командам, які вступлять в боротьбу на цій стадії, приєднаються 33 переможця першого відбіркового раунду. Команди будуть розподілені по двох кошиках (сіяні і несіяні), згідно з клубними коефіцієнтами на початок сезону. Так як матчі першого відбіркового раунду відбудуться тільки 8 і 15 липня, під час жеребкування парі буде присвоєно коефіцієнт клубу, чий рейтинг вище.

Переможці протистоянь, матчі яких відбудуться 22 і 29 липня, вийдуть в третій відбірковий раунд "Основного шляху" і приєднаються до клубів, що отримали пряму путівку в цю стадію.

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