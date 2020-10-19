У рамках шостого туру Української прем'єр-ліги донецький "Олімпік" у Києві приймав одного з лідерів чемпіонату - полтавську "Ворсклу".

Зазначимо, що перед поєдинком пресслужба полтавчан оголосила, що головний тренер команди Юрій Максимов здав позитивний тест на COVID-19. Також коронавірусом заразилися двоє його асистентів - Віктор Ульяницький і Сергій Ревут. Усі вони на самоізоляції до повного одужання і в матчі участі не брали.

Проте "Ворскла" змогла здобути чергову перемогу - 1:0.

На 69-й хвилині зустрічі Дмитро Щербак, який вийшов на заміну за п'ять хвилин до цього, виграв силове єдиноборство у штрафному майданчику донеччан і скинув м'яч Владиславу Кулачу, удар якого приніс "Ворсклі" чергові три очки.

Огляд матчу "Олімпік" - "Ворскла" - на сайті офіційного мовника УПЛ.

Завдяки виїзній перемозі "Динамо" над "Рухом" (2:0) у чемпіонаті триває двовладдя - полтавчани і кияни набрали по 14 очок.

На два очки відстає "Шахтар", який розтрощив "Львів" (5:1). У наступному турі "Ворскла" прийматиме його.