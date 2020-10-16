Клуб УПЛ відмовився переносити матч чемпіонату незважаючи на спалах коронавірусу в стані суперника

Президент "Інгульця" Олександр Поворознюк відмовився переносити виїзний матч з "Олександрією" в 6 турі Favbet Ліги.

Напередодні олександрійський клуб оголосив про спалах коронавірусу - сумарно в "Олександрії" заразилися 27 футболістів і представників персоналу.

"У нас теж 8 людей хворіють. Я сказав, що якщо нікому вийти на поле - гратиме U-19, але грати ми будемо відповідно до календаря", - емоційно заявив Поворознюк в інтерв'ю ТК "Футбол".

"За будь-яких обставин будемо грати. Навіть якщо не буде в нас 13 гравців основного складу. Ми додамо U-19 і U-21, але все одно будемо грати.

Учора було 8 хворих, а сьогодні вже 11. За будь-яких розкладів, як би там не було, підтягнемо U-19, але вийдемо на поле. Чи в суперниках "Олександрія", чи київське "Динамо". Будемо грати. Не пропустимо жодної гри", - запевнив функціонер.

Ситуацію прокоментував і головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран.

"Поворознюк категорично проти перенесення. Йому дзвонив наш президент і пояснив ситуацію. Поворознюк відмовив.

Ну нічого, на цьому етапі в нас є 15 гравців і один воротар. Я сподіваюся, що вони через два дні вийдуть і зіграють", - заявив Шаран.

Нагадаємо, матч "Олександрія" - "Інгулець" пройде в неділю. Початок о 17:00.

"Олександрія" займає 8 місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 6 очок. "Інгулець" відстає на 2 очки і розташувався на 10 місці.