"Ювентус" повідомив про колосальні збитки в минулому фінансовому сезоні

"Стара синьйора" другий рік поспіль зазнає збитків.

Минулого сезону "Ювентус" зазнав збитків на суму 89,7 млн євро, повідомляє пресслужба туринського клубу.

Порівняно із сезоном-2018/19 збитки зросли на 49,9 млн євро.

Це, безумовно, пов'язано з пандемією коронавірусу, через яку матчі проводили без глядачів і зупиняли турніри.

COVID-19 також обвалив систему клубного мерчандайзингу.

Зазначимо, що в минулому сезоні "Стара синьйора" вдев'яте поспіль виграла Серію А.

При цьому виступи на євроарені виглядали непереконливо - "Ювентус" вилетів уже на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, про свої величезні збитки за минулий фінансовий рік оголосила каталонська і "Барселона".