Роналду звинуватили в порушенні коронавірусного протоколу

Міністр спорту Італії Вінченцо Спадафора відреагував на повернення в Турин нападника "Ювентуса" Кріштіану Роналду, який захворів на коронавірус.

"Я вважаю, що Роналду порушив медичний протокол, коли прилетів до Італії. Хіба що він мав спеціальний дозвіл від органів охорони здоров'я", - цитує Спадафору Corriere dello Sport.

Тим часом президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі виступив на захист футболіста.

За його словами, гравцям не забороняли залишати клубний готель через ізоляцію.

"Коли ми відправляли команду на ізоляцію в готель, то це було не примусово. Усі наші гравці - вільні громадяни, тому мали вибір, як провести карантин: у готелі, вдома або деінде. Головне - дотримуватися заходів безпеки.

І я не бачу криміналу в тому, що Кріштіану Роналду й інші вирушили у свої збірні. Це честь для будь-якого футболіста, тому ніякої заборони не було. Тож немає сенсу звинувачувати когось у порушенні карантину", - цитує слова Аньєллі Football Italia.

Напередодні з'явилася інформація, що Кріштіану повернувся в Турин через різницю в правилах карантину. У Португалії його обов'язковий термін становить 14 днів, а в Італії – 10.

Нагадаємо, що 35-річний нападник здав позитивний тест у розташуванні збірної Португалії перед матчем Ліги націй проти Швеції.

Зазначимо, за відсутності свого лідера португальці завдали скандинавам нищівної поразки - 3:0.