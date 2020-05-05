Министр спорта Италии возмущен решением команд Серии А возобновить тренировки до 18 мая

Винченцо Спадафора считает, что про возобновление чемпионата говорить пока рано.

Фото: Facebook Винченцо Спадафора

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что итальянские футбольные клубы не смогут возобновить тренировки раньше 18 мая.

"Читаю странные вещи. Но ничего пока не изменилось. Команды не имеют права начинать тренировки до 18 мая. А про возобновление матчей чемпионата говорить вообще рано", - написал итальянский чиновник в своем Facebook.

Напомним, несколько клубов Серии А объявили о возобновлении тренировочного процесса.

Добавим, что по данным worldometers.info число зараженных коронавирусом в Италии достигло 212 тыс. человек, число скончавшихся - 29 079, что является вторым показателем в мире, после США (69 925).