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Руководство "Шахтера" предлагает выбрать 2 города для доигрывания в них чемпионата Украины

Ноу-хау от Сергея Палкина.

Руководство "Шахтера" предлагает выбрать 2 города для доигрывания в них чемпионата Украины
Сергей Палкин
Фото: dynamo.kiev.ua

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин предложил оригинальный вариант возобновления футбольного сезона в Украине.

45-летний функционер считает, что оставшиеся матчи Favbet Лиги можно провести в двух городах.

"Целесообразнее было бы выбрать 2 города, вокруг которых сконцентрировано самое большое количество команд, и доиграть чемпионат в них. Если это возможно, если нет - то будем готовы ехать и на автобусах", - озвучил Палкин свой вариант в интервью программе "Великий футбол".

"Но я говорил с представителями авиакомпаний, и они считают, что есть вероятность, что к концу мая будут разрешены чартерные рейсы. К этому вопросу более предметно вернемся уже за 10 дней до конца чемпионата.

Мы передали УПЛ документ из Бундеслиги, где на 50 страницах расписан план доигрыша сезона. Сейчас его изучают. Очень интересный документ. Там все жестко и конкретно", - отметил генеральный директор "Шахтера".

Ранее сообщалось, что клубы УПЛ планируют возобновить чемпионат 30 мая и завершить его 24 июля.

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