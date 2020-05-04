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Баскетболистка сборной Украины стала MVP сезона Евролиги

Сезон, проведенный Алиной Ягуповой в Турции, не остался не замеченным функционерами.

Алина Ягупова
Фото: FIBA
Алина Ягупова

Капитан сборной Украины и форвард "Фенербахче" Алина Ягупова была признана самым ценным игроком сезона женской Евролиги, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).

С Ягуповой за это звание конкурировали бельгийка Эмма Меессеман из УГМК (Екатеринбург) и американка Алисса Томас из УСК "Прага".

В голосовании принимали участие тренеры, болельщики и СМИ.

Украинка победила в голосованиях среди фанатов и медиа и заняла второе место среди тренеров.

Алина в этом сезоне Суперлиги в среднем за матч набирала 21,3 очка, делала 5,7 подбора и отдавала 5,5 передачи. При этом, Ягупова реализовывала 50% бросков с игры.

Отметим, что "Фенербахче" выиграл свою группу Евролиги, но сезон был завершен после первого матча в плей-офф.

Напомним, капитан сборной Украины также попала в символическую сборную сезона Евролиги.

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