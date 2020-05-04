Баскетболистка сборной Украины стала MVP сезона Евролиги

Капитан сборной Украины и форвард "Фенербахче" Алина Ягупова была признана самым ценным игроком сезона женской Евролиги, сообщает пресс-служба Международной федерации баскетбола (FIBA).
С Ягуповой за это звание конкурировали бельгийка Эмма Меессеман из УГМК (Екатеринбург) и американка Алисса Томас из УСК "Прага".
В голосовании принимали участие тренеры, болельщики и СМИ.
Украинка победила в голосованиях среди фанатов и медиа и заняла второе место среди тренеров.
Алина в этом сезоне Суперлиги в среднем за матч набирала 21,3 очка, делала 5,7 подбора и отдавала 5,5 передачи. При этом, Ягупова реализовывала 50% бросков с игры.
Отметим, что "Фенербахче" выиграл свою группу Евролиги, но сезон был завершен после первого матча в плей-офф.
Напомним, капитан сборной Украины также попала в символическую сборную сезона Евролиги.