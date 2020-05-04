Подготовлен предварительный календарь завершения чемпионата Украины по футболу

Оставшуюся часть сезона планируют доиграть почти за два месяца.

Sport Arena стал известен план клубов Украинской Премьер-лиги к возобновлению чемпионата Украины, приостановленного на 23-м туре.

Учитывая, что выход из карантина на государственном уровне запланирован на 11 мая, он выглядит следующим образом.

12-29 мая - подготовка команд к возобновлению чемпионата. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование и проверить здоровье игроков, а также тренерского штаба.

После того, как клубы пройдут процедуру тестирования, еще 2 недели займет сам процесс подготовки, после чего и состоится рестарт чемпионата.

Календарь оставшейся части УПЛ:

30 мая 24-й тур

6 июня 25-й тур

13 июня 26-й тур

17 июня 27-й тур

20 июня 28-й тур

27 июня 29-й тур

6 июля 30-й тур

10 июля 31-й тур

13 июля 32-й тур

Помимо поединков чемпионата, также были запланированы даты и для проведения Кубка Украины. Полуфинальные игры должны состояться 10 июня, а финальная встреча - 17 июля, после завершения игр чемпионата.

Напомним, полуфинальные пары составили: "Минай" - "Динамо" и "Мариуполь" - "Ворскла".

Что касается плей-офф за определение участников Лиги Европы, то в планах УПЛ провести матчи 21 и 24 июля соответственно.