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Подготовлен предварительный календарь завершения чемпионата Украины по футболу

Оставшуюся часть сезона планируют доиграть почти за два месяца.

Подготовлен предварительный календарь завершения чемпионата Украины по футболу

Sport Arena стал известен план клубов Украинской Премьер-лиги к возобновлению чемпионата Украины, приостановленного на 23-м туре.

Учитывая, что выход из карантина на государственном уровне запланирован на 11 мая, он выглядит следующим образом.

12-29 мая - подготовка команд к возобновлению чемпионата. С 12 по 17 мая клубы должны провести тестирование и проверить здоровье игроков, а также тренерского штаба.

После того, как клубы пройдут процедуру тестирования, еще 2 недели займет сам процесс подготовки, после чего и состоится рестарт чемпионата.

Календарь оставшейся части УПЛ:

30 мая 24-й тур

6 июня 25-й тур

13 июня 26-й тур

17 июня 27-й тур

20 июня 28-й тур

27 июня 29-й тур

6 июля 30-й тур

10 июля 31-й тур

13 июля 32-й тур

Помимо поединков чемпионата, также были запланированы даты и для проведения Кубка Украины. Полуфинальные игры должны состояться 10 июня, а финальная встреча - 17 июля, после завершения игр чемпионата.

Напомним, полуфинальные пары составили: "Минай" - "Динамо" и "Мариуполь" - "Ворскла".

Что касается плей-офф за определение участников Лиги Европы, то в планах УПЛ провести матчи 21 и 24 июля соответственно.

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