В регионах с высокой заболеваемостью сохранят более жесткий карантин

Адаптивный карантин после 11 мая могут ввести в регионах с самой высокой заболеваемостью.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"11 мая необходимо будет провести комиссии в областях, провести Национальную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять решение в зависимости от ситуации, сложившейся по состоянию на 11 мая, в трех областях-лидерах относительно ввода отдельных карантинных ограничений для тех регионов, где эпидситуация хуже, чем в целом по стране. Это так называемый адаптивный механизм карантина мы будем использовать, очевидно, в течение этого года", - сказал премьер-министр.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это будет касаться, в частности, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

"Например, у нас есть некоторые области - та же Черновицкая область или Ивано-Франковская - где очень высокий уровень заболеваемости и большое количество заболевших регистрируют каждый день. Конечно, мы не можем себе позволить открытие такое же, как это происходит в других областях. Мы считаем, что нужно вводить механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше", - сказал министр.

Лидерами по количеству заболевших в Украине являются Черновицкая область (1887), Киев (1535), Ивано-Франковская (984), Тернопольская (896), Киевская (853), Ровенская области (750).

Напомним, что карантин в Украине будет продлен до 22 мая, но с 11 мая вводятся некоторые смягчения.

Планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при некоторых условиях.

Смогут работать летние площадки кафе и ресторанов. Также смогут работать непродовольственные магазины, бытовые сервисы, стоматологи.