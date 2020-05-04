Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Помпео заявил, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в Ухане
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
Шмыгаль: карантин продлят до 22 мая, с 11 мая ограничения ослабятся
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
МИД: Россия прячет виновников трагедии в Одессе 2014 года
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
Китай скрывал и уничтожал доказательства вспышки коронавируса, - спецслужбы пяти стран
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
В Ватикане нашли документ, который поможет признанию Андрея Шептицкого праведником мира
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Рестораторы провели на Банковой акцию с ланчем и кальяном для президента
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
Анатолій Бондаренко: «Нічого мені не буде. Я впевнений. Хіба що сфабрикують»
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
«Я би не розслаблялася». Інтерв‘ю з головною лікаркою Олександрівської лікарні Людмилою Антоненко
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
Тимошенко задекларировала почти 150 млн гривен компенсации из США за политрепрессии (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В регионах с высокой заболеваемостью сохранят более жесткий карантин

Области-лидеры перейдут на адаптивный карантин.

В регионах с высокой заболеваемостью сохранят более жесткий карантин
Фото: kmu.gov.ua

Адаптивный карантин после 11 мая могут ввести в регионах с самой высокой заболеваемостью.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина.

"11 мая необходимо будет провести комиссии в областях, провести Национальную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принять решение в зависимости от ситуации, сложившейся по состоянию на 11 мая, в трех областях-лидерах относительно ввода отдельных карантинных ограничений для тех регионов, где эпидситуация хуже, чем в целом по стране. Это так называемый адаптивный механизм карантина мы будем использовать, очевидно, в течение этого года", - сказал премьер-министр.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, это будет касаться, в частности, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

"Например, у нас есть некоторые области - та же Черновицкая область или Ивано-Франковская - где очень высокий уровень заболеваемости и большое количество заболевших регистрируют каждый день. Конечно, мы не можем себе позволить открытие такое же, как это происходит в других областях. Мы считаем, что нужно вводить механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше", - сказал министр.

Лидерами по количеству заболевших в Украине являются Черновицкая область (1887), Киев (1535), Ивано-Франковская (984), Тернопольская (896), Киевская (853), Ровенская области (750).

Напомним, что карантин в Украине будет продлен до 22 мая, но с 11 мая вводятся некоторые смягчения.

Планируется открытие парков, скверов, зон отдыха, парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных при некоторых условиях.

Смогут работать летние площадки кафе и ресторанов. Также смогут работать непродовольственные магазины, бытовые сервисы, стоматологи.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также