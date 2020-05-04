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Кабмин разрешил проведение плановых операций и госпитализацию до окончания карантина

Перед этим пациентов будут проверять на коронавирус тестами ПЦР. 

Кабмин разрешил проведение плановых операций и госпитализацию до окончания карантина
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров на внеочередном заседании 4 мая разрешил проводить плановые операции и госпитализацию пациентов до окончания карантина. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Постановление начнет действовать сразу после публикации в официальной газете правительства.

"Думаю, что завтра у нас будет разрешено проведение плановых операций, плановых госпитализаций исключительно по жизненным показателям, то есть если они очень необходимы", - пояснил он.

Степанов подчеркнул, что ради избежания заражений госпитализация будет проводиться только после тестирования пациента на наличие COVID-19 методом ПЦР. 

"Мы считаем, что так риск заражения наших медиков мы снизим до ноля. Такие изменения сегодня внесли", - сообщил министр здравоохранения.

Напомним, что на период карантина в Украине запретили проведение плановых операций и госпитализаций. Снятие карантинных ограничений планируется с 11 мая. 

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