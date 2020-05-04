Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000

Количество заболевших коронавирусом в Украине составило 12 331. За сутки обнаружили 418 новых случаев (+3,5%), сообщается в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Умерли 303 человека (+15 за сутки), выздоровели 1619 (+72 за сутки). Всего в стране по состоянию на 9 утра 4 мая - 10 409 активных случаев заболевания COVID-19.
За сутки количество летальных исходов увеличилось на 15, выздоровевших - на 72. Подозрение на заболевание имеют 32 259 человек.
Больше всего заболевших - в Черновицкой области (1887), Киеве (1535), Ивано-Франковской области (984), Тернопольской (896) и Киевской областях (853).
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 418 заболевших за сутки - 26 детей и 62 медработника. Всего заболели 855 детей и 2387 медработника.
Статистика по областям:
- Винницкая - 436
- Волынская - 340
- Днепропетровская - 460
- Донецкая - 81
- Житомирская - 430
- Закарпатская - 531
- Запорожская - 285
- Ивано-Франковская - 984
- Кировоградская - 401
- Киев - 1535
- Киевская область - 853
- Львовская - 506
- Луганская - 37
- Николаевская - 161
- Одесская - 427
- Полтавская - 227
- Ровенская - 750
- Сумская - 112
- Тернопольская - 896
- Харьковская - 361
- Херсонская - 139
- Хмельницкая - 116
- Черновицкая - 1887
- Черкасская - 312
- Черниговская - 64
Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.
Напомним, что количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели - 1 млн 125 тыс.