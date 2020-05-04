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Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000

За сутки обнаружили 418 новых случаев.

Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

Количество заболевших коронавирусом в Украине составило 12 331. За сутки обнаружили 418 новых случаев (+3,5%), сообщается в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Умерли 303 человека (+15 за сутки), выздоровели 1619 (+72 за сутки). Всего в стране по состоянию на 9 утра 4 мая - 10 409 активных случаев заболевания COVID-19.

За сутки количество летальных исходов увеличилось на 15, выздоровевших - на 72. Подозрение на заболевание имеют 32 259 человек.

Больше всего заболевших - в Черновицкой области (1887), Киеве (1535), Ивано-Франковской области (984), Тернопольской (896) и Киевской областях (853). 

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 418 заболевших за сутки - 26 детей и 62 медработника. Всего заболели 855 детей и 2387 медработника. 

Статистика по областям:

  • Винницкая - 436
  • Волынская - 340
  • Днепропетровская - 460
  • Донецкая - 81
  • Житомирская - 430
  • Закарпатская - 531
  • Запорожская - 285
  • Ивано-Франковская - 984
  • Кировоградская - 401
  • Киев - 1535
  • Киевская область - 853
  • Львовская - 506
  • Луганская - 37
  • Николаевская - 161
  • Одесская - 427
  • Полтавская - 227
  • Ровенская - 750
  • Сумская - 112
  • Тернопольская - 896
  • Харьковская - 361
  • Херсонская - 139
  • Хмельницкая - 116
  • Черновицкая - 1887
  • Черкасская - 312
  • Черниговская - 64

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели - 1 млн 125 тыс. 

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