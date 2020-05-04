Количество заболевших коронавирусом в Украине превысило 12 000

Количество заболевших коронавирусом в Украине составило 12 331. За сутки обнаружили 418 новых случаев (+3,5%), сообщается в Системе мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Умерли 303 человека (+15 за сутки), выздоровели 1619 (+72 за сутки). Всего в стране по состоянию на 9 утра 4 мая - 10 409 активных случаев заболевания COVID-19.

За сутки количество летальных исходов увеличилось на 15, выздоровевших - на 72. Подозрение на заболевание имеют 32 259 человек.

Больше всего заболевших - в Черновицкой области (1887), Киеве (1535), Ивано-Франковской области (984), Тернопольской (896) и Киевской областях (853).

Фото: Минздрав

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что из 418 заболевших за сутки - 26 детей и 62 медработника. Всего заболели 855 детей и 2387 медработника.

Статистика по областям:

Винницкая - 436

Волынская - 340

Днепропетровская - 460

Донецкая - 81

Житомирская - 430

Закарпатская - 531

Запорожская - 285

Ивано-Франковская - 984

Кировоградская - 401

Киев - 1535

Киевская область - 853

Львовская - 506

Луганская - 37

Николаевская - 161

Одесская - 427

Полтавская - 227

Ровенская - 750

Сумская - 112

Тернопольская - 896

Харьковская - 361

Херсонская - 139

Хмельницкая - 116

Черновицкая - 1887

Черкасская - 312

Черниговская - 64

Данные с временно оккупированных территорий отсутствуют.

Напомним, что количество обнаруженных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 3,5 млн человек. Из них умерли свыше 247 000, выздоровели - 1 млн 125 тыс.