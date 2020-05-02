В Киеве суточный показатель случаев коронавируса снижается третий день подряд

Среди новых инфицированных два священника из Киево-Печерской Лавры и Храма Феодора Освященного.

В Киеве за последние сутки зафиксировали 41 новый случай коронавируса, таким образом количество больных выросло до 1494. Об этом 2 мая сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своем официальном телеграмм-канале.

Заболели: 22 женщины в возрасте от 29 до 83 лет, 19 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет. Из них - пять медиков.

Среди новых инфицированных - священник из Киево-Печерской Лавры и священник из Храма преподобного Феодора Освященного, что на улице Овручской.

"Не надо недооценивать угрозу и пренебрегать элементарными правилами безопасности! Особенно, во время ослабления ограничений. Чтобы все это время карантина не оказалось бесполезным. Чтобы не произошло стремительного роста числа инфицированных", - написал мэр столицы.

Отметим, суточный показатель новых случаев коронавируса в Киеве снижается третий день подряд. 30 апреля сообщалось о 60 новых случаях COVID-19, 1 мая - 52, сегодня, 2 мая, их 41.

Напомним, столица занимает второе место по количеству подтвержденных случаев коронавируса в Украине после Черновицкой области.