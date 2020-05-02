В Украине за сутки подтвердили 550 случаев коронавируса, выздоровели 85 человек

В Украине за сутки подтвердили 550 случаев коронавируса, таким образом количество больных увеличилось до 11 411.

Болезнь подтверждена в 771 ребенка и 2250 медиков, информирует Центр общественного здоровья.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 279 человек (за последние сутки - семь), из них 17 медработников.

В общем 1498 пациентов уже выздоровели (за последние сутки - 85), из них 335 медработников.

На амбулаторном лечении находились 7960 пациентов, из них 626 детей и 1863 медработников. Нуждались в госпитализации 3452 человека, из них 145 детей и 387 медиков.

В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждался 151 человек, в том числе один ребенок и 12 медиков.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 427 (145 выздоровели)

Волынская обл. - 315 (64 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 436 (64 выздоровели)

Донецкая обл. - 70 (12 выздоровели)

Житомирская обл. - 393 (23 выздоровели)

Закарпатская обл. - 496 (53 выздоровели)

Запорожская обл. - 267 (79 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 942 (86 выздоровели)

г. Киев - 1494 (80 выздоровели)

Киевская обл. - 747 (81 выздоровел)

Кировоградская обл. - 394 (116 выздоровели)

Львовская обл. - 465 (95 выздоровели)

Луганская обл. - 37 (7 выздоровели)

Николаевская обл. - 126 (6 выздоровели)

Одесская обл. - 329 (17 выздоровели)

Полтавская обл. - 212 (23 выздоровели)

Ровенская обл. - 689 (62 выздоровели)

Сумская обл. - 105 (62 выздоровели)

Тернопольская обл. - 823 (117 выздоровели)

Харьковская обл. - 311 (35 выздоровели)

Херсонская обл. - 121 (46 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 98 (27 выздоровели)

Черкасская обл. - 304 (63 выздоровели)

Черновицкая обл. - 1745 (129 выздоровели)

Черниговская обл. - 51 (6 выздоровели).

Напомним, 30 апреля сообщалось о 455 новых случаях коронавируса за сутки, 175 выздоровевших и 11 летальных случаях.