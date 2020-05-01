ВОЗ назвал темп прироста больных коронавирусом в Беларуси одним из самых высоких в Европе

Темп прироста новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-Cov-2 в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Об этом заявил представитель ВОЗ в Беларуси Батыр Бердыклычев в интервью беларускому изданию tut.by.

"В стране наблюдается устойчивый рост числа новых случаев COVID-19 на протяжении последних 4,5 недели. При этом темп прироста новых случаев в Беларуси является одним из самых высоких в Европейском регионе ВОЗ. Развитие эпидемии во многом зависит от предпринимаемых ответных мер в масштабах страны. Эпидемия в Беларуси перешла в фазу местной трансмиссии инфекции среди населения, что требует незамедлительных действий по усилению мер физического дистанцирования. Усилий одного сектора здравоохранения на данном этапе недостаточно для сдерживания и замедления темпов эпидемии", - заявил Бердыклычев.

При этом он отметил достаточно высокий уровень тестирования наCOVID-19 в Беларуси, что влияет на увеличение выявляемости инфицированных для их последующей изоляции, лечения и отслеживания.

"Однако в целом рост лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 также является отражением ситуации с распространением эпидемии в стране и быстро растущим количеством инфицированных. Количество случаев на 1 миллион населения - информативный показатель для оценки ситуации в сравнении с другими странами. Этот показатель в Беларуси выше, чем во всех других странах, граничащих с Беларусью", - отметил Бердыклычев.

По его словам, в стране необходимо ввести общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, среди которых - запрет массового скопления людей, введение формата удаленной работы и дистанционного обучения, респираторный этикет, минимизация необязательных перемещений и т.д.

Напомним, в конце апреля ООН призвала Беларусь, которая является единственной страной в Европе, где не действует карантин, ввести карантинные меры. С такой же рекомендацией выступил и ВОЗ. При этом президент Александр Лукашенко считает верным решением отказа от введения карантина.

При этом за последние трое суток количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране увеличилось более чем на 2700 случаев (30 апреля - 846 случаев, 29 апреля - 973, 28 апреля - 917).