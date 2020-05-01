Россия подписала "Минск" как сторона конфликта на Донбассе, а не посредник, - Маас

Россия является стороной конфликта в Украине, что подтвердила подписанием Минских соглашений, поэтому именно в таком качестве ее и рассматривают партнеры по нормандскому формату.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас после видеоконференции глав МИД ФРГ, Франции, Украины и России, сообщает Укринформ.

"Для нас было и остается очевидным, что является также основой для "нормандского формата", что сторонами соглашения являются Москва и Киев, Россия и Украина подписали Минские соглашения, а не Германия или Франция, поэтому именно они остаются для нас сторонами конфликта", - заявил Маас, отвечая на вопрос о попытках Кремля представить стороной переговоров поддерживаемых Россией боевиков.

По словам Мааса, глава МИДа РФ Сергей Лавров 30 апреля подтвердил признание Минских соглашений российской стороной, что должно означать признание ответственности за их выполнение.

Руководитель немецкого внешнеполитического ведомства также отметил, что во втором полугодии прошлого года на Западе "непосредственно ощутили, что приход к власти Президента Украины Владимира Зеленского предоставил сильный импульс Минскому процессу". Новый украинский лидер показал готовность к компромиссу и сделал большой вклад в то, чтобы процесс снова стал продвигаться, сказал Маас.

Он также отметил, что, несмотря на сложность общения в видеорежиме, министры показали способность обсудить "очень-очень много пунктов при наличии кое-где очень-очень разных оценок" и при этом найти определенные компромиссы и достичь определенных результатов при чрезвычайно сложных стартовых условиях. Впрочем, в ведении таких сложных переговоров персональный контакт чрезвычайно важен, считает глава МИДа ФРГ, который выступил инициатором видеоконференции.

Следующую подобную встречу планируется провести примерно через месяц.

Напомним, лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встречались на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Новый саммит "нормандской четверки" должен был пройти в апреле в Берлине, но из-за отсутствия прогресса в реализации предыдущих договоренностей и пандемии коронавируса очная встреча лидеров откладывается.

Накануне экс-посол США в Украине Уильям Тейлор предложил привлечь США к "нормандским переговорам".

Расширить круг участников переговоров в "нормандском формате" за счет руководителей Великобритании и США предлагал и президент Украины Владимир Зеленский. Однако, в Кремле такую идею отвергают.