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Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

Причиной названо оскорбление памяти священника, который умер от коронавируса.

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева
Протодиакон Андрей Кураев
Фото: rtvi.com

Предстоятель Русской православной церкви Кирилл (Гундяев) патриарх Московский и всея Руси Кирилл издал указ о запрете в священнослужении известного блогера и миссионера протодиакона Андрея Кураева.

Причиной названо оскорбление памяти настоятеля Елоховского собора протоиерея Александра Агейкина, передает Интерфакс.

В указе говорится, что оскорбление было публичным и было допущено в день смерти настоятеля. Кураева запретили в служении до рассмотрения его дела епархиальным церковным судом.

Протоиерей Александр Агейкин умер 21 апреля в возрасте 48 лет от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Андрей Кураев комментировал его смерть в соцсетях.

В интервью газете "Московский комсомолец" 28 апреля протодиакон Андрей Кураев, в частности, высказался об отношении к коронавирусу и мерам по ограничению инфекции в РПЦ: "Печально, что период хвастовства в нашей среде растянулся на два месяца. Суеверия во время эпидемий опасны".

Андрей Кураев в свое время был одним из наиболее активных деятелей РПЦ, ратовавших за избрание митрополита Кирилла на Московский патриарший престол. Вскоре после избрания предстоятель повысил диакона Андрея до ранга протодиакона.

В последние годы Кураев стал одним из главных оппонентов многих ведущих представителей духовенства РПЦ, за что в 2014 году был уволен из Московской духовной академии, где долгое время преподавал.

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