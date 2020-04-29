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В Днепре заболевшая коронавирусом женщина родила здорового ребенка

Главрач больницы им. Мечникова сообщил, что мальчика назвали Самуилом. 

В Днепре заболевшая коронавирусом женщина родила здорового ребенка
Фото: pixabay

В Днепре женщина с положительным ПЦР-тестом на коронавирус родила здорового младенца. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Очень радостная новость сегодня. В два часа ночи в Мечникова родился мальчик с редким украинским именем. Маму к нам доставили с позитивным ПЦР-тестом коронавирусной инфекции. Мальчик абсолютно здоров – 3,5 кг, 54 см", - сообщил он.

Рыженко уточнил, что мальчика назвали Самуилом. 

"Все женщины, которые в ближайшее время планируют рожать с диагностированным COVID-19, могут не переживать - именно здесь в Мечникова получат свое долгожданное счастье с помощью профессионалов", - заверил главврач.

Напомним, 1 апреля стало известно, что в Ирпене у матери, инфицированной коронавирусом, родился здоровый ребенок.

Беременную женщину госпитализировали 24 марта с подозрением на коронавирус нового типа. На следующий день она благополучно родила в роддоме Белой Церкви, после чего их вернули в Ирпень.

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