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ООН настаивает, чтобы Беларусь ввела карантин и отменила спортивные мероприятия

Пока что государство не хочет вводить жесткий карантин.

ООН настаивает, чтобы Беларусь ввела карантин и отменила спортивные мероприятия
Александр Лукашенко
Фото: belta.by

Беларусь остается единственной страной Европы, где еще не ввели жесткий карантин, а в стране проходят массовые мероприятия, включая чемпионат по футболу, в котором сыграно 6 туров.

В связи с этим, постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкая присоединилась к призывам ВОЗ и просит государство принять карантинные меры.

"В воскресенье, 26 апреля, Министерство здравоохранения подтвердило более 10 тыс. случаев заражения COVID-19 в Беларуси. Это количество растет в геометрической прогрессии. Вспомните, по состоянию на 26 марта было всего 86 случаев", - цитирует представителя ООН sport.ua.

"Несмотря на активные усилия правительства и международных партнеров, в настоящее время мы наблюдаем в Беларуси эволюцию вспышки инфекции COVID-19, которая характеризуется устойчивой и распространяющейся локальной передачей.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует внедрение мер физического дистанцирования и перенос всех массовых мероприятий", - отметила Казана-Вишневецкая.

Добавим, что еще одной страной, где введен мягкий режим карантина, является Швеция. Там чемпионат по футболу намерены начать в июне и с болельщиками на трибунах.

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