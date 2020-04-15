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Милевский вновь вошел в сборную тура чемпионата Беларуси

По четным турам Артем неудержим.

Артем Милевский
Фото: ФК Динамо Брест
Артем Милевский

Украинский легионер "Динамо Брест" Артем Милевский попал в символическую сборную 4 тура "Беларусбанк - Высшей лиги"-2020, сообщает официальный сайт Ассоциации Белорусской федерации футбола.

Напомним, экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины забил победный гол в домашнем поединке против "Ислочи" (3:1).

Это уже второе попадание Милевского в команду недели за стартовые туры нового чемпионата - ранее украинец попадал в символическую сборную по итогам второго тура.

Сохранится ли тенденция попадания Артема в дрим-тим только по четным турам мы узнаем по результатам выездного поединка "Динамо-Брест" с "Витебском" 18 апреля.

Добавим, что чемпионат Беларуси - единственная лига Европы, которая не остановила проведение матчей на фоне пандемии коронавируса.

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