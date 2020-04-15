Составлен топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке

Возглавил рейтинг конфликт между Фергюсоном и Венгером.

Портал FourFourTwo составил топ-50 конфликтов в истории футбола в XXI веке.

Фото: EPAUPG Арсен Венгер (слева) и Алекс Фергюсон

Противостояние француза Арсена Венгера ("Арсенал") и шотландца Алекса Фергюсона ("Манчестер Юнайтед") - на первом месте рейтинга. Специалисты неоднократно вступали в конфликты, будучи тренерами двух команд-соперниц.

Отметим, что Арсен отличался особой боевитостью у кромки поля – на 9-м месте в своеобразном хит-параде его взаимоотношения с португальцем Жозе Моуриньо.

Добавим, что места в первой десятке не нашлось таким культовым противостояниям, как Луис Суарес – Патрис Эвра, Златан Ибрагимович – Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо – Икер Касильяс, Оливер Кан – Йенс Леманн, Джон Терри – Уэйн Бридж, Серхио Рамос – Жерар Пике, Златан Ибрагимович – Рафаэль ван дер Варт, Гарет Бэйл – "Реал", Неймар – Эдинсон Кавани, Поль Погба – Жозе Моуриньо и "Манчестер Сити" – УЕФА.

Топ-10 конфликтов.