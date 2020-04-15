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Составлен топ-50 конфликтов в мировом футболе в XXI веке

Возглавил рейтинг конфликт между Фергюсоном и Венгером.

Портал FourFourTwo составил топ-50 конфликтов в истории футбола в XXI веке.

Арсен Венгер (слева) и Алекс Фергюсон
Фото: EPAUPG
Арсен Венгер (слева) и Алекс Фергюсон

Противостояние француза Арсена Венгера ("Арсенал") и шотландца Алекса Фергюсона ("Манчестер Юнайтед") - на первом месте рейтинга. Специалисты неоднократно вступали в конфликты, будучи тренерами двух команд-соперниц.

Отметим, что Арсен отличался особой боевитостью у кромки поля – на 9-м месте в своеобразном хит-параде его взаимоотношения с португальцем Жозе Моуриньо.

Добавим, что места в первой десятке не нашлось таким культовым противостояниям, как Луис Суарес – Патрис Эвра, Златан Ибрагимович – Хосеп Гвардиола, Жозе Моуриньо – Икер Касильяс, Оливер Кан – Йенс Леманн, Джон Терри – Уэйн Бридж, Серхио Рамос – Жерар Пике, Златан Ибрагимович – Рафаэль ван дер Варт, Гарет Бэйл – "Реал", Неймар – Эдинсон Кавани, Поль Погба – Жозе Моуриньо и "Манчестер Сити" – УЕФА.

Топ-10 конфликтов.

  1. Арсен Венгер и Алекс Фергюсон
  2. Зинедин Зидан и Марко Матерацци
  3. Макси Лопес и Мауро Икарди
  4. Рой Кин и Мик Маккарти
  5. Николя Анелька и Раймон Доменек
  6. Лотар Маттеус и Штеффан Эффенберг
  7. Рой Кин и Патрик Виейра
  8. "Ньюкасл" и президент клуба Майк Эшли
  9. Арсен Венгер и Жозе Моуринью
  10. Карим Бензема и Дидье Дешам
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