Лондонский "Арсенал" хочет вернуть Венгера

Лондонский "Арсенал" решил позвать Арсена Венгера обратно в клуб на отличную от тренерской роль, сообщает Daily Mirror.

Как известно, Венгер является одним из величайших тренеров в истории "Арсенала", отработав в лондонском клубе 22 года, и завоевав с "канонирами" 17 трофеев, среди которых 3 титула чемпиона Английской Премьер-Лиги (1997/98, 2001/02 и 2003/04), а также 7 Кубков Англии (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15 и 2016/17).

Однако поздний период Арсена в клубе был омрачен ухудшением спортивных результатов (особенно в чемпионате) и расколом среди болельщиков, что в итоге и привело к уходу французского специалиста за год до истечения контракта.

Покинув "Эмирейтс" летом 2018, Венгер сменил тренерскую карьеру на кресло функционера, став одним из директоров ФИФА.

Сейчас руководство "Арсенала" хотело бы вернуть француза, чтобы сплотить болельщиков вокруг нового главного тренера Микеля Артеты, который с первых дней продемонстрировал, что будет с уважением относиться к традициям клуба.

Сообщается, что "канониры" уже предпринимают определенные шаги в этом направлении. Также клуб по-прежнему планирует поставить статую в честь юбилея 70-летнего француза близ своего стадиона.