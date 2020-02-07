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В матче отбора олимпиады-2020 Уругвай – Бразилия голкипер лишил свою команду победы курьезным автоголом

Игнасио Де Арруабаррена наверняка запомнит этот день.

В матче отбора олимпиады-2020 Уругвай – Бразилия голкипер лишил свою команду победы курьезным автоголом
Игнасио де Арруабаррена
Фото: Ovaciоn

Голкипер "Монтевидео Уондерерс" и сборной Уругвая U-23 Игнасио Де Арруабаррена отметился нелепым автоголом в важнейшем отборочном матче на Олимпийские игры-2020 в Токио против бразильцев.

На 40-й минуте, когда уругвайцы вели в счете 1:0, футболисты сборной Бразилии провели атаку, которая завершилась кроссом в штрафную площадь соперника.

Голкиперу Уругвая удалось зафиксировать мяч на газоне после удара головой бразильского футболиста, но затем Де Арруабаррена странным движением руки забросил мяч в створ собственных ворот.

Игра завершилась со счетом 1:1.

Из финальной группы место на Олимпийских играх себе обеспечили только аргентинцы, которые набрали 6 очков. Сборным Бразилии (2) и Уругвая (1) предстоит заочная борьба в заключительном туре.

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