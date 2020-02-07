Игнасио Де Арруабаррена наверняка запомнит этот день.

Голкипер "Монтевидео Уондерерс" и сборной Уругвая U-23 Игнасио Де Арруабаррена отметился нелепым автоголом в важнейшем отборочном матче на Олимпийские игры-2020 в Токио против бразильцев.

На 40-й минуте, когда уругвайцы вели в счете 1:0, футболисты сборной Бразилии провели атаку, которая завершилась кроссом в штрафную площадь соперника.

Голкиперу Уругвая удалось зафиксировать мяч на газоне после удара головой бразильского футболиста, но затем Де Арруабаррена странным движением руки забросил мяч в створ собственных ворот.

Игра завершилась со счетом 1:1.

#PreolimpicoEnTyCSports ⚽️ ¿QUÉ HIZO? Uruguay y Brasil igualan 1-1 por el cuadrangular final. Mirá el partido EN VIVO acá https://t.co/JFZSFa7qWt 📲🖥️📺 pic.twitter.com/rQC8xH9Nc6 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) February 6, 2020

Из финальной группы место на Олимпийских играх себе обеспечили только аргентинцы, которые набрали 6 очков. Сборным Бразилии (2) и Уругвая (1) предстоит заочная борьба в заключительном туре.