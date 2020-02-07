Экс-игрок юношеской сборной Украины перебрался в Российскую Премьер-лигу

Бывший защитник запорожского "Металлурга", харьковского "Металлиста", одесского "Черноморца" и юношеской сборной Украины Александр Каплиенко стал игроком "Тамбова", сообщает Sport.24.

Срок контракта – два с половиной года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, а сам игрок работал с новичком Российской Премьер-лиги на сборах в Турции.

На зимнюю паузу "Тамбов" ушел, занимая 11-е место в турнирной таблице.

За "волков" уже играет один украинец - 31-летний полузащитник Денис Дедечко, ранее выступавший за "Александрию",

Добавим, что последней командой 23-летнего Каплиенко было тбилисское "Динамо", за которое он провел 12 игр.

Напомним, в январе киевское "Динамо" подписало хавбека "Тамбова".