Украина вышла в плей-офф теннисного Кубка Федераций

Национальная сборная Украины по большому теннису вышла в плей-офф Кубка Федераций, уверенно обыграв сборную Болгарии.

Об этом сообщает Sportarena.

В первом матче 6 февраля Даяна Ястремская в двух сетах уверенно победила Изабеллу Шиникову (2:0 (6:2, 6:1)). Матч продлился всего 48 минут.

Во втором матче одиночного разряда Элина Свитолина сумела справиться с Викторией Томовой - 2:0 (7:6 (5), 6:3).

Заключительный матч состоялся в парном разряде. Леся Цуренко и Катарина Завацкая в двух сетах обыграли дуэт Пети Аршинковой и Герганы Топаловой - 2:0 (6:2, 6:1).

7 февраля украинская сборная сразится с командой Хорватии.