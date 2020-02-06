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Украина вышла в плей-офф теннисного Кубка Федераций

Украинки уверенно обыграли сборную Болгарии.

Украина вышла в плей-офф теннисного Кубка Федераций
Фото: btu.org.ua

Национальная сборная Украины по большому теннису вышла в плей-офф Кубка Федераций, уверенно обыграв сборную Болгарии.

Об этом сообщает Sportarena.

В первом матче 6 февраля Даяна Ястремская в двух сетах уверенно победила Изабеллу Шиникову (2:0 (6:2, 6:1)). Матч продлился всего 48 минут.

Во втором матче одиночного разряда Элина Свитолина сумела справиться с Викторией Томовой - 2:0 (7:6 (5), 6:3).

Заключительный матч состоялся в парном разряде. Леся Цуренко и Катарина Завацкая в двух сетах обыграли дуэт Пети Аршинковой и Герганы Топаловой - 2:0 (6:2, 6:1).

7 февраля украинская сборная сразится с командой Хорватии.

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