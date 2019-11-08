Матч второго раунда турнира ITF W60 в Лас-Вегасе между Кэтрин Себов и Алиши Паркс (6:0, 7:6(11-9) завершился нелицеприятным эпизодом.
После финального розыгрыша мяча 18-летняя американка Паркс не нашла ничего другого, как напасть на канадку.
На корт также выбежал и представитель команды Паркс, который не сдерживал себя в словах и жестах по отношению к Себов (WTA,256).
Добавим, что на этом турнире также выступают украинки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.
OMG ...Catfight in Vegas. (Via https://t.co/8BP7cNFqA1) pic.twitter.com/0N8rw9QaXA— Paps (@DatGoneIt77) 7 ноября 2019 г.