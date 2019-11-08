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На турнире ITF между теннисистками произошла потасовка прямо на корте

Нервы подкачали у Алиши Паркс.

Алиша Паркс
Фото: btu.org.ua
Алиша Паркс

Матч второго раунда турнира ITF W60 в Лас-Вегасе между Кэтрин Себов и Алиши Паркс (6:0, 7:6(11-9) завершился нелицеприятным эпизодом.

После финального розыгрыша мяча 18-летняя американка Паркс не нашла ничего другого, как напасть на канадку.

На корт также выбежал и представитель команды Паркс, который не сдерживал себя в словах и жестах по отношению к Себов (WTA,256).

Добавим, что на этом турнире также выступают украинки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.

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