Фото: btu.org.ua Алиша Паркс

Матч второго раунда турнира ITF W60 в Лас-Вегасе между Кэтрин Себов и Алиши Паркс (6:0, 7:6(11-9) завершился нелицеприятным эпизодом.

После финального розыгрыша мяча 18-летняя американка Паркс не нашла ничего другого, как напасть на канадку.

На корт также выбежал и представитель команды Паркс, который не сдерживал себя в словах и жестах по отношению к Себов (WTA,256).

Добавим, что на этом турнире также выступают украинки Катарина Завацкая и Ангелина Калинина.