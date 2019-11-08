Фото: EPA|UPG Мейсон Гринвуд

Накануне в рамках 4-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" обыграл белградский "Партизан" 3:0.

Одним из авторов голов стал 18-летний Мейсон Гринвуд, открывший счет в матче.

При этом Мейсон запомнился не только своей результативностью, но и эффектным эпизодом, в котором он изящным "финтом Зидана" оставил не у дел одного соперника и, кинув мяч между ног следующей жертве, продолжил атаку.

Действия юного манкунианца в том эпизоде были отмечены, как моментом дня Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Для Гринвуда гол в ворота сербской команды стал вторым в нынешнем розыгрыше Лиги Европы - свой дебютный гол за "Юнайтед" юный форвард забил 19 сентября в матче против "Астаны", став самым молодым автором гола "Манчестер Юнайтед" в еврокубках, побив рекорд, установленный Маркусом Рашфордом в 2016 году.

Кстати, в основном составе "Юнайтед" Мейсон дебютировал 6 марта в матче Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен", выйдя на замену Эшли Янгу. Тем самым, Гринвуд стал самым молодым игроком МЮ, сыгравшим в ЛЧ (ему было 17 лет и 156 дней).

Обзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Партизан".