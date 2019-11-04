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Стаховский вышел во второй круг турнира в Братиславе

Марченко пробился в основную сетку турнира

Стаховский вышел во второй круг турнира в Братиславе
Фото: EPA/UPG

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский уверенно стартовал на турнире серии ATP Challenger в Братиславе, Словакия. Счет матча против венгра Аттилы Балажа – 6:4, 6:4, пишет Хsport.

Встреча продлилась 1 час и 20 минут. За это время Стаховский сделал 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и выиграл 4 гейма на приеме. В свою очередь, Балаж 2 раза подал навылет, совершил 4 "двойные" и реализовал 2 брейк-пойнта.

Таким образом, украинец вышел во второй круг соревнований, где встретится с третьим сеянным итальянцем Стефано Травальей.

Отмечается, что на последних четырех турнирах Стаховскому не удавалось пробиться дальше второго круга.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко обыграл немца Мишу Зверева и пробился в основную сетку турнира в Братиславе.

Таким образом, Марченко добыл свою 30-ю победу в сезоне и пробился в основу турнира, где встретится либо с представителем Казахстана Александром Недовесовым, либо с французом Константом Лестьеном.

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