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"Александрия" вырвала ничью в матче ЛЕ с "Сент-Этьеном"

По ходу встречи французы вели со счетом 2:0.

"Александрия" вырвала ничью в матче ЛЕ с "Сент-Этьеном"

На стадионе "Арена Львов" завершился матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы между ФК "Александрия" и французским "Сент-Этьеном".

Украинской команде удалось достойно противостоять именитому сопернику и свести счет к ничьей - 2:2.

Хотя по ходу встречи французы вели со счетом 2:0, подопечные Шарана отквитать два мяча в концовке.

На 24-й минуте Хазри реализовал пенальти в ворота "александрийцев".

На 70-й минуте арбитр не засчитал гол "Александрии", фиксируя офсайд у Банады, от которого мяч влетел в ворота после удара со штрафного в выполнении Ковальца.

Второй гол французы забили на 73-й минуте.

84-я минута стала счастливой для Безбородько, который пробил Руффье с близкого расстояния.

В последнюю минуту добавленного времени Задерака красивейшим ударом принес хозяевам ничью.

Хотя по ходу встречи французы вели со счетом 2:0, подопечные Шарана отквитать два мяча в концовке.

Отметим, что поединок третьего тура украинского клуба в Сент-Этьене против одноименного клуба тоже был с ничейным результатом - 1:1. Правда, оба гола забил полузащитник французов Силва Габриэль.

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