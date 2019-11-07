На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
На Житомирской трассе под Киевом мотоциклист бросил взрывчатку в Mercedes (Обновлено)
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Глава "Нафтогаза" ответил на требование Путина "обнулить" судебные претензии
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Три батоги для посередника. Команда Володимира Зеленського планує влаштувати зачистку медіапростору
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Зеленский остался в шоке после посещения заводов "Укроборонпрома" в Харькове
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
Ляшко и Герус ​подрались в VIP-терминале "Борисполя"
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
В Киеве мужчина выстрелил в соседа из автомата
Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Формула столицы: Кличко, Ермак, Богдан и win-win
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Руслан Рябошапка: "Суспільство вимагає крові. Суспільство вимагає посадок"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
Трансляция круглого стола "Для чего Украине нужны блокчейн и легализация криптовалюты?"
ГлавнаяСпорт

"Динамо" на выезде сыграло с "Копенгагеном" вничью

Предыдущий поединок команды провели в таким же результатом - 1:1.

"Динамо" на выезде сыграло с "Копенгагеном" вничью
Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" сыграло свой выездной матч 4-го тура группового раунда Лиги Европы с "Копенгагеном". Поединок завершился вничью - 1:1.

Киевляне пропустили гол уже на 4-й минуте: Стаге легко переправил мяч в пустые ворота.

Шанс отыграться динамовцы получили уже через 10 минут, однако Цыганков не реализовал пенальти.

Забить "Динамо" удалось во втором тайме. На 70-й минуте с линии штрафной мяч в ворота хозяев забил Вербич.

Теперь у киевлян и датчан по 6 очков в группе. Они лидируют после 4-х туров.

Напомним, в домашнем матче киевляне не смогли победить "Копенгаген". Поединок на НСК "Олимпийский" завершился с таким же счетом - 1:1.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также