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Ястремская и Завацкая установили личные рекорды рейтинга WTA

Свитолина завершила сезон на 6-й позиции.

Ястремская и Завацкая установили личные рекорды рейтинга WTA
Фото: champion.com.ua

После Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором Элина Свитолина лишь в финале сложила с себя полномочия победительнице предыдущего турнира, произошли изменения в первой десятке рейтинга WTA.

В частности, Свитолина поднялась на две строчки, приблизившись вплотную к первой пятерке.

А Симона Халеп и Бьянка Андрееску обменялись местами.

Потеряли по одной позиции Петра Квитова, Белинда Бенчич и Серена Уильямс.

При этом первая тройка лидеров осталась без изменений.

Что касается украинок, то Даяна Ястремская установила свой личный рекорд, поднявшись на 22-е место.

Также Катарина Завацкая обновила личный максимум, добравшись до 110-й строчки, однако 19-летняя волынянка еще может подняться выше.

Обновленный Рейтинг WTA:

  1. (1). Эшли Барти (Австралия) - 7851
  2. (2). Каролина Плишкова (Чехия) - 5940
  3. (3). Наоми Осака (Япония) - 5496
  4. (5). Симона Халеп (Румыния) - 5462
  5. (4). Бьянка Андрееску (Канада) - 5192
  6. (8). ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА) - 5075
  7. (6). Петра Квитова (Чехия) - 4776
  8. (7). Белинда Бенчич (Швейцария) - 4745
  9. (10). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4245
  10. (9). Серена Уильямс (США) - 3935

...22 (24). Даяна Ястремская - 1825

...70 (71). Леся Цуренко - 842

...89 (84). Катерина Козлова - 711

...110 (117). Катарина Завацкая - 593

...155 (150). Марта Костюк - 373

...181 (189). Ангелина Калинина - 330

...279 (234). Дарья Лопатецкая - 205

...299 (293). Мария Чернышова - 189

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