В Офисе президента намерены создать Госагентство спорта во главе с Шовковским

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины могут снова разделить на два ведомства, как это было до августа 2019 года, сообщает 24tv.ua.

При этом у главы нынешнего министерства Владимира Бородянского планируют забрать вопросы спорта.

Таким образом в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского намерены разделить Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.

Сейчас процесс приостановлен из-за Олимпиады-2020 года в Токио. В ОФП считают, что процедура разделения может помешать подготовке спортсменов к Олимпийским играм.

Существует вероятность, что будет создано Госагентство спорта под управлением Министерства культуры. Нынешний министр культуры, молодежи и спорта Украины Бородянский больше не будет иметь отношения к спортивным вопросам.

В качестве кандидатуры на главу Госагентства рассматривают экс-вратаря "Динамо" и сборной Украины 45-летнего Александра Шовковского, который в настоящее время входит в тренерский штаб Андрея Шевченко.