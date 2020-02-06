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ГлавнаяСпорт

В Офисе президента намерены создать Госагентство спорта во главе с Шовковским

Прославленный голкипер может стать чиновником.

В Офисе президента намерены создать Госагентство спорта во главе с Шовковским
Александр Шовковский
Фото: ФК "Динамо"

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины могут снова разделить на два ведомства, как это было до августа 2019 года, сообщает 24tv.ua.

При этом у главы нынешнего министерства Владимира Бородянского планируют забрать вопросы спорта.

Таким образом в Офисе Президента Украины Владимира Зеленского намерены разделить Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта.

Сейчас процесс приостановлен из-за Олимпиады-2020 года в Токио. В ОФП считают, что процедура разделения может помешать подготовке спортсменов к Олимпийским играм.

Существует вероятность, что будет создано Госагентство спорта под управлением Министерства культуры. Нынешний министр культуры, молодежи и спорта Украины Бородянский больше не будет иметь отношения к спортивным вопросам.

В качестве кандидатуры на главу Госагентства рассматривают экс-вратаря "Динамо" и сборной Украины 45-летнего Александра Шовковского, который в настоящее время входит в тренерский штаб Андрея Шевченко.

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