Бывшая российская фигуристка, ранее заявившая о пользе применения допинга, отобралась на юниорский ЧМ от Украины

Анастасия Шаботова в свое время была чересчур откровенна.

Бывшая российская фигуристка Анастасия Шаботова, которая ныне выступает за Украину сумела выиграть чемпионат страны среди юниоров, сообщает isport.ua.

На последнем турнире в Киеве девушка показала в сумме лучший результат, набрав 178,99 балла. Так, 14-летняя спортсменка отобралась на юниорский чемпионат мира.

В декабре 2019 года Шаботова удивила всех, став победительницей взрослого чемпионата Украины, получив за прокаты 189,23 балла.

Стоит отметить, что Анастасия переехала в Украину из-за скандала на родине.

В ходе одного из общений с болельщиками в прямом эфире в Instagram девушка откровенно заявила, что для стабильных выступлений нужно пить правильный допинг, в правильных дозах. И акцентировала, что фигуристы, которые тренируются на московском катке "Хрустальный", принимают допинг.

В июне прошлого года Шаботова получила разрешение Федерации фигурного катания Москвы выступать за Украину.