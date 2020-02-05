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Клуб Серии А дважды за последние 3 месяца уволил одного и того же главного тренера

Руководство "Брешии" – непостоянно в своих решениях.

Клуб Серии А дважды за последние 3 месяца уволил одного и того же главного тренера
Мне второй раз на выход?!
Фото: EPA/UPG

"Брешиа" снова уволила Эудженио Корини с поста главного тренера, сообщается на официальном сайте клуба из Ломбардии.

Отметим, это второе увольнение "Гения" (прозвище Корини) с поста главного тренера "Брешии" за последние 4 месяца – ранее руководство "ласточек" уже отправляло Корини в отставку в ноябре 2019 года, но вернуло его спустя месяц после увольнения Фабио Гроссо, который не сумел улучшить результаты команды.

Под его руководством после возвращения "Брешиа" одержала две победы при двух ничьих и четырех поражениях.

Новым тренером "Брешии" станет уругваец Диего Лопес, ранее работавший с "Кальяри", "Болоньей", "Палермо" и "Пеньяролем".

Напомним, Корини вывел "Брешию" в Серию А в прошлом году, но в элите итальянского футбола "бело-голубые" выступают неубедительно, занимая предпоследнее место после 22 туров.

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