В Британии предложили ограничить на работе общение на тему спорта из-за ущемления прав женщин

Всё должно быть в меру.

В Великобритании предложили ограничить общение сотрудников фирм на спортивную тематику. С такой инициативой выступила руководитель Дипломированного института управления (CMI) Энн Франк, сообщает championat.com.

По мнению Франк, подобные разговоры ущемляют права далеких от мира спорта сотрудниц компаний.

"Многие женщины чувствуют себя обделенными. Они не следят за такими видами спорта, как футбол и крикет, и им не нравится, когда их заставляют говорить о спорте или, наоборот, не вовлекают в беседу. Я ничего не имею против любителей спорта, это здорово. Но проблема в том, что многие люди не являются поклонниками спорта", - приводит слова Франк издание.

При этом Франк не считает, что разговоры на спортивную тематику должны быть полностью запрещены. Она отметила, что хорошие менеджеры должны делать все, чтобы все в их коллективе чувствовали себя комфортно.