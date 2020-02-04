Клуб Бэкхема заманивает обладателя "Золотого мяча-2018" зарплатой

Мне предлагают вот такую зарплату

34-летний хавбек "Реала" Лука Модрич привлек еще один клуб из США.

Осуществить трансфер хорватского футболиста хочет "Интер Майами", совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, сообщает Football Espana.

При этом американский клуб готов удвоить зарплату обладателю Золотого мяча-2018, чтобы заинтересовать его в переходе.

Кроме того, "Интер Майами" готов сделать предложение "Пари Сен-Жермен" о покупке уругвайца Эдисона Кавани, т.к. перед главным тренером Диего Алонсо поставлена задача в 2-летний период выиграть чемпионат MLS.

Отметим, что у Модрича остается 18 месяцев по контракту с "Реалом". По данным footballhd.ru нынешняя зарплата Луки, после выплаты налогов, составляет 10 млн евро. Столько же зарабатывает капитан "бланкос" Серхио Рамос.

Ранее сообщалось, что Модрича хочет подписать бывший клуб Уэйна Руни - "Ди Си Юнайтед".

В этом сезоне на счету Модрича 3 гола и 4 ассистов в 17 матчах Ла Лиги.