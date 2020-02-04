Владелец клуба Первой Лиги - "Ингульца" Александр Поворознюк резко раскритиковал генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова за то, что тот оправдывал поражение луганского клуба в Кубке Украины от петровской команды состоянием газона.

"Он просто не умеет достойно проигрывать. Больной, старый человек, я вовсе на него не обижаюсь. Если бы человек подошел, пожал руку, сказал, что мы были действительно лучше, однако он ищет причину то в газоне, то еще в чем-то.

Все команды Премьер-лиги и Первой лиги приезжают к нам, играют. У "Ингульца" лучший газон в Первой лиге, 3-4-й по меркам УПЛ в плане качества. А для Рафаилова что-то не так с полем, бред.

Я горжусь, что мы сельская команда. Мне нравится, они все нас недооценивают. Приехали "Карпаты", а мы их "хлопнули" второй раз – добрый день. "Металлист-1925", "Мариуполь" – чистая недооценка", - рассказал функционер в интервью.

Напомним, в прошлогоднем полуфинале Кубка Украины "Ингулец" на своем поле переиграл "Зарю" 2:1 и вышел в финал, где уступил "Шахтеру".