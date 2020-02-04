​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
ГлавнаяСпорт

Владелец "Ингульца" резко "прошелся" по генеральному директору "Зари"

Александр Поворознюк вспомнил прошлогодний полуфинальный матч Кубка Украины.

Владелец "Ингульца" резко "прошелся" по генеральному директору "Зари"
Александр Поворознюк
Фото: ФК "Ингулец"

Владелец клуба Первой Лиги - "Ингульца" Александр Поворознюк резко раскритиковал генерального директора "Зари" Сергея Рафаилова за то, что тот оправдывал поражение луганского клуба в Кубке Украины от петровской команды состоянием газона.

"Он просто не умеет достойно проигрывать. Больной, старый человек, я вовсе на него не обижаюсь. Если бы человек подошел, пожал руку, сказал, что мы были действительно лучше, однако он ищет причину то в газоне, то еще в чем-то.

Все команды Премьер-лиги и Первой лиги приезжают к нам, играют. У "Ингульца" лучший газон в Первой лиге, 3-4-й по меркам УПЛ в плане качества. А для Рафаилова что-то не так с полем, бред.

Я горжусь, что мы сельская команда. Мне нравится, они все нас недооценивают. Приехали "Карпаты", а мы их "хлопнули" второй раз – добрый день. "Металлист-1925", "Мариуполь" – чистая недооценка", - рассказал функционер в интервью.

Напомним, в прошлогоднем полуфинале Кубка Украины "Ингулец" на своем поле переиграл "Зарю" 2:1 и вышел в финал, где уступил "Шахтеру".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также