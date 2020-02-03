"Награда" все равно нашла своего "героя".

Во время матча 26-го тура испанской Сегунды "Фуэнлабрада" - "Жирона" (0:1) произошел забавный эпизод.

На 68-й минуте главный арбитр встречи Исидро Диас де Мера удалил полузащитника хозяев Кристобаля Маркеса Креспо прямой красной карточкой за грубую игру.

Футболист отправился в подтрибунное помещение, однако судья изменил свое решение после вмешательства VAR, отменил решение по красной карточке, вернул футболиста на поле и показал ему желтую карточку.

Но еще до возобновления игры Креспо провел на поле лишь 10 секунд.

Футболист "Фуэнлабрада" вступил в словесную перепалку с полузащитником "Жироны" Алексом Гранеллом, из-за чего арбитр был вынужден вторично охладить пыл тезки Колумба и показал ему вторую желтую карточку.

По эффективности это предупреждение было равносильно красной карточке, показанной Кристобалю тремя минутами ранее.

Злоключения Креспо - на официальном сайте Ла Лиги.