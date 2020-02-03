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Украина впервые за 6 лет не завоевала ни одной медали на ЮЧМ по биатлону

Можно констатировать провал нашей сборной на юношеском чемпионате мира.

Украина впервые за 6 лет не завоевала ни одной медали на ЮЧМ по биатлону
Фото: biathlonworld.com (Feature_Kosecki)

В швейцарском Ленцерхайде с 26 января по 2 февраля проходил юниорский чемпионат мира по биатлону.

В регламенте было 16 гонок, ни в одной из которых украинские спортсмены не смогли взять ни одной медали, сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Украины..

Стоит отметить, что в последний раз копилка сборной Украины осталась пустой в 2014 году.

В 2015 году было 4 медали (2 "золота", "серебро" и "бронза"), в 2016 - 3 (0+2+1), в следующие два года было по одному "серебру", а на прошлом чемпионате мира Екатерина Бех выиграла два "золота".

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