Украина впервые за 6 лет не завоевала ни одной медали на ЮЧМ по биатлону

Можно констатировать провал нашей сборной на юношеском чемпионате мира.

В швейцарском Ленцерхайде с 26 января по 2 февраля проходил юниорский чемпионат мира по биатлону.

В регламенте было 16 гонок, ни в одной из которых украинские спортсмены не смогли взять ни одной медали, сообщается на официальном сайте Федерации биатлона Украины..

Стоит отметить, что в последний раз копилка сборной Украины осталась пустой в 2014 году.

В 2015 году было 4 медали (2 "золота", "серебро" и "бронза"), в 2016 - 3 (0+2+1), в следующие два года было по одному "серебру", а на прошлом чемпионате мира Екатерина Бех выиграла два "золота".